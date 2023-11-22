مدير قوات الجمارك يقف على إنجاز قوات الجمارك بضبطها أبلاً وبضائع ومركبات مهربة

إنجاز جديد يضاف لسجلها الحافل بالإنجازات وقف مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور اليوم على الضبطية التي تمت بواسطة أحد أطواف مكافحة التهريب خلال تمشيطها منطقة شمال مدينة بورتسودان بحضور مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة ياسر صديق محمد أحمد و العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر وعدد من السادة الضباط وضباط الصف والجنود.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المضبوطات تشمل عدد (68) رأسا من إناث الإبل كانت في طريقها إلى خارج البلاد وعدد (7) مركبات و(2) عربة تندرة كانت تحمل كميات كبيرة من الوقود المهرب إضافة إلى أدوية بشرية ومادة الكربون النشط وهو مادة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن وقابلة للاشتعال بجانب كميات كبيرة من البضائع المختلفة.

مدير قوات الجمارك أشاد بالضبطية وقوة الطوف وحسهم الأمني العالي ومتابعتهم اللصيقة التي أدت لتحقيق هذا الإنجاز، لافتا إلى إن المهربين يحاولون استغلال الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد لممارسة نشاطهم الهدام في تخريب الاقتصاد والإضرار بصحة وأمن وسلامة المواطنين ، داعيا إلى تكثيف الجهود واستغلال كافة الإمكانيات لمكافحة كافة أشكال التهريب بالبلاد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان