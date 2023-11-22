قحت قالت الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بأن وفد من تحالفها التقى اليوم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمقر الرئاسة في جوبا. – وفدنا قدم لسلفاكير شرحاً عن تطورات الأزمة في السودان على إثر حرب 15 أبريل، وتردي الأوضاع الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها على الشعب السوداني. – وفدنا طرح رؤيته على سلفاكير التي تؤكد أهمية وقف الحرب كأولوية قصوى وإيجاد حل سياسي شامل وعادل يقود لجيش واحد قومي ومهني وحكم مدني ديمقراطي وسلام مُستدام. – سلفاكير أوضح أن جمهورية جنوب السودان ترى ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان. – سلفاكير أكد أنه سيواصل مساعيه مع قيادتي الجيش والدعم السريع ومع قادة المجتمع الدولي والإقليمي من أجل التعجيل بالوصول لوقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية وفتح المجال لعملية سياسية يمتلكها ويقودها السودانيون لحل أزمة بلادهم بالحوار المفضي لتحقيق السلام والاستقرار. – وفدنا أكد حرصه على علاقة استراتيجية مميزة بين السودان وجنوب السودان خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين. – الاجتماع أقر تشكيل لجنة مشتركة بين “الحرية والتغيير” ولجنة “وساطة جوبا” للتواصل والمتابعة والتنسيق. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير “المجلس المركزي”: تشكيل لجنة مشتركة بين “الحرية والتغيير” ولجنة “وساطة جوبا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.