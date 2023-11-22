الإمارات تهزم البحرين وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال لقارة آسيا

خسر المنتخب البحريني أمام ضيفه الإماراتي (0-2)، على ستاد البحرين الوطني في المنامة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.سجّل هدفي المنتخب الإماراتي عبد الله رمضان وعلي مبخوت (ركلة جزاء) في الدقيقتين 36 و90.
وشهدت المجموعة نفسها اليوم أيضا، فوز منتخب اليمن خارج ملعبه على نيبال (2-0)، على ستاد داشراث في كاتماندو، وسجل الهدفين عمر الداحي ومحمد الداحي.وانفردت الإمارات بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام البحرين واليمن في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين بقي رصيد نيبال خاليا من النقاط.
كووورة
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