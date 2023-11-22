الكشف عن أسباب استمرار هيا بعد المونديال.. وزيارة قطر متوفرة بتأشيرات مختلفة

كشف السيد سعيد الكواري مدير عمليات منصة هيّا عن السبب وراء استمرار بطاقة هيا بالعمل بعد مونديال قطر 2023، وقال إنه وبعد نجاح بطاقة هيا خلال مونديال قطر جاءت التوجيهات بأن تستمر منصة هيا لتخدم ليس فقط المشجعين بل وكل زوار دولة قطر.

وبين الكواري في حديثه لتلفزيون الريان، أن استمرار بطاقة هيا تطلّب طرح التأشيرات السياحية ضمن المنصة بشكل رسمي، وأول خطوة قمنا بها بعد ذلك هي تدشين التأشيرات السياحية الجديدة في منصة هيا بالاشتراك مع هيئة قطر للسياحة، وعليه فإن أي شخص يرغب في زيارة دولة قطر أن يقوم بالتقديم عبر المنصة والحصول على التأشيرة.

وأشار أن الخطوة التالية كانت أن تدير منصة هيا فعاليات جديدة، وقمنا بإضافة كل خدمات الفعاليات في قطر من خلال المنصة وقدمنا كل الدعم والخدمات لهذه الفعاليات ليستمتع بها زوار قطر.

وأكد مدير عمليات منصة هيّا نجاح عملية تطوير فكرة بطاقة هيا من تأشيرة مشجع إلى تأشيرات سياحية، ومن برنامج يخص المشجع إلى برنامج يخص الفعاليات في دولة قطر، والآن العديد من الفعاليات المقامة في قطر تستخدم منصة هيا.

وقال: بطاقة هيا تستوفي جميع الفعاليات في قطر وأي شخص يرغب بزيارة الدولة لابد له من التقديم على المنصة واختيار التأشيرة التي تناسبه، ومن ضمنها كأس آسيا وكأس العالم للسباحة وغيرها من البطولات، مؤكداً أن التأشيرات السياحية التي تم تدشينها في منصة هيا يستطيع أي شخص استخدامها في حضور أي فعالية يرغبها بحسب الشروط.

صحيفة الشرق القطرية