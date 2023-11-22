تنسيق وتعاون بين وزارة الصحة بالقضارف ومنظمة الفرق الطبية العالمية

التقى المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي بمكتبه اليوم بالمدير القطري لمنظمة الفرق الطبية العالمية السيد برهانوا داكا وذلك بحضور الدكتورة انسام علوب مدير إدارة المنظمات بالوزارة. وبحث اللقاء التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في الأنشطة الصحية المنفذة عبر المنظمة بالولاية كما تطرق الإجتماع لتوسع المنظمة في المشاريع الصحية خلال العام القادم وإمكانيات زيادة الخدمات والأنشطة المقدمة للمجتمعات المضيفة للاجئين. وأشاد المدير القطري للمنظمة بمستوي التعاون الكبير الذي تجده المنظمة من خلال العمل المشترك مع إدارات وزارة الصحة، معربا عن أمله أن يستمر التعاون والشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة. من جانبه طالب المدير العام المنظمة لزيادة الخدمات المقدمة للمجتمعات المضيفة للاجئين، مشيدا بتدخلات المنظمة في التصدي للاوبئة التي تشهدها الولاية بوصفها شريك لليونسيف. كما طالب سيادته المنظمة الدخول في شراكة مباشرة مع الوزارة للاسهام في تنفيذ مشاريع مستدامة يكون أثرها ملموس على الوضع الصحي بالولاية، معربا عن شكره وتقديره للتعاون الكبير بين الجانبين. سونا

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