بالزي التراثي السعودي: شاهد رومي القحطاني كيف ظهرت في مسابقة ملكة جمال الكوكب

شاركت المتسابقة رومي القحطاني ملكة جمال المملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب 2023 مرتدية الزي التراثي السعودي المحتشم والمعروف، لتخطف الأنظار بجمالها العربي.

نشرت رومي القحطاني عبر حسابها الموثق على إنستغرام، مقطع فيديو وصورة وثقت خلالهما ظهورها في مسابقة ملكة جمال الكوكب miss planet 2023، وهي ترتدي الزي التراثي السعودي.

وبدت رومي القحطاني أنيقة ومميزة في زيها السعودي الفخم الذي دمج بين اللونين الأسود والأصفر كما ارتدت نقاباً أسود اللون شفافاً أظهر جمال وجهها وأنوثتها مع أقراط ذهبية كبيرة ومتدلية.

وكتبت رومي القحطاني معلقة على الصورة: “‏الزي التراثي بمسابقة ملكة جمال كوكب 2023” ولاقت الصورة والفيديو تفاعلاً كبيراً من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها.

مجلة ليالينا