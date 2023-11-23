منى زكي من دُبي: فيه حاجة جوانا اتكسرت ومتهيألي مش هترجع..!

استغلت الفنانة منى زكي، تكريمها في مهرجان ضيافة بمدينة دبي الإماراتية -عن مسلسل تحت الوصاية موسم رمضان 2023- لتوجه كلمة عن أحداث الحرب على غزة.

وأعربت منى زكي، خلال تكريمها في مهرجان ضيافة، عن أسفها بسبب أحداث غزة، قائلة: «فيه حاجة جوانا اتكسرت ومتهيألي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطيني حر وياخد كل حقوقه».

وأضافت منى زكي: «الإنسانية محدش بيعلمهالك .. الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان».

وكانت منى زكي أعلنت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

ونشرت منى زكي فيديو لها تناشد فيه جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين من خلال مؤسسة اليونيسيف، والتى تمثلها منى فى الشرق الأوسط.

صدى البلد