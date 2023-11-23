وزير الثروة الحيوانية والمراعي بولاية نهر النيل المكلف يلتقي بوفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية

أكدت د. نجدة الزبير أرباب وزير الثروة الحيوانية والمراعي بولاية نهر النيل المكلف الدور الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في المحافظة على الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي من خلال خططها الخاصة بمنع ومكافحة الجريمة واشراك المواطن في الهم الامني ، جاء ذلك لدي لقائها بمكتبها برئاسة الوزارة العميد شرطة محمد صالح مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية بحضور اللواء شرطة (م) أحمد الشيخ دبورة.

وتفيد متابعات( المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء اشار للدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة المجتمعية في تأمين المرافق الحكومية بجانب نشر نقاط بسط الأمن الشامل في كل المواقع الخدمية لمزيد من الامن والاستقرار.

مدير إدارة الشرطة المجتمعية اكد علي اهمية الدور الذي تقوم الإدارة في تأمين المؤسسات والمناطق الخدمية ، مستعرضا أهداف قيام الإدارة وخططها الرامية لبسط الأمن من خلال تفعيل مراكز بسط الأمن الشامل بالاحياء و المواقع وكيفية الاستفادة من قوات الشرطة الوافدة من الخرطوم والمستنفرين بالولاية في دعم استقرار الولاية

، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الوزارة لتسهم في تطوير العمل وتعزيز الامن والطمأنينة بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان