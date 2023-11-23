مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد مستشفى الشرطة

قام السيد اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الشرطة عطبرة.

وكان في استقباله العميد شرطة طبيب الوليد محجوب عثمان مدير المستشفى الذي قدم لسيادته تنويرا حول سير العمل بالأقسام المختلفة وكذلك ترتيبات صيانة وتأهيل مجمع الطوارئ الجديد الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

كذلك قام السيد مدير شرطة الولاية بزيارة مخزن الأدوية المضبوطة بواسطة قوة تأمين المعابر. ووجه سيادته بمضاعفة الجهود لتقديم خدمة صحية مميزة لرجال الشرطة ولمواطني الولاية كافة. كما اشاد سيادته بجهود أسرة مستشفى الشرطة عطبرة لقيامها بتقديم الخدمة الطبية لمواطني الولاية ومنسوبي الشرطة وجرحى العمليات من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان