شرطة مرور النيل الأبيض تواصل برامج إحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور

بشراكة ذكية مع بنك البركة واصلت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض فعاليات برنامج إحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور بعدد من محليات الولاية.

المقدم شرطة بدر الدين عبد الله حمد رئيس قسم الشؤون العامة بمرور ولاية النيل الأبيض وأمير مكي عمر مدير بنك البركة الإسلامي فرع ربك اليوم تفقدوا عددا من منسوبي شرطة المرور الذين تأثروا بحوادث مرورية مختلفة واطمأنوا على أحوالهم الصحية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تفقد منسوبي شرطة المرور من مصابي الحوادث المرورية وتقديم العون لهم في إطار شراكة ذكية مع بنك البركة فرع ربك، مبينا أن البرنامج ينفذ بناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة للمرور ممثلة في مدير إدارة مرور ولاية النيل الأبيض ، مشيدا بمبادرة مدير بنك البركة فى دعم المصابين من منسوبى شرطة المرور وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم تقديرا لجهودهم وتميز أدائهم، مؤكدا اهتمام الإدارة العامة للمرور بتوفيق أوضاع منسوبيها لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء وتجويده في ظل ازدياد الحركة المرورية بالولاية خلال هذا العام نسبة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

مدير بنك البركة أمير مكي عمر مدير بنك البركة الإسلامي فرع ربك أكد رضاءهم التام لما ظلت تقدمه شرطة مرور ولاية النيل الأبيض من تميز في الأداء واهتمام بتحقيق السلامة المرورية، مضيفا أن الشراكة مع شرطة الولاية التي استمرت لسنوات قدم خلالها البنك الكثير من الجهود و إسناد برامج الشرطة في الكثير من البرامج التي تنفذها إضافة إلى إسهام البنك في عدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها الشرطة، مشيرا لمساهمة البنك في أسبوع المرور العربي وغيرها. وتعهد باستمرار الشراكة المتميزة بين بنك البركة والشرطة عامة وشرطة المرور بصفة أخص ومواصلة برامج المسؤولية المجتمعية بالبنك و تقديم الدعم لمنسوبي شرطة المرور المصابين في الحوادث المرورية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان