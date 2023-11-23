في إطار التنسيق المعلوماتي المحكم بين قوات الشرطة بالولايات تتابع المباحث والتحقيقات الجنائية النشرات الجنائية الواردة والتي تتضمن تفاصيل منهوبات ولاية الخرطوم التي أبلغ عنها أصحابها حيث تمكنت شعبة العمل الميداني من الوصول لمتهمين وجدت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوات المكتبية تم الإبلاغ عن تعرضها للسرقة بقسمي شرطة عووضة والكاملين بولاية الجزيرة. وشملت الكميات المضبوطة 601 كرتونة ورق و3 ماكينات تصوير بالإضافة ل 200 كرتونة كراسات مدرسية تخص شركة اليمامة وتم ضبط المنهوبات والمتهمين من عدة مواقع بمحليات شندي والمتمة وعطبرة وأبوحمد بناءً على ما توافر من معلومات من خلال الرصد والمتابعة ومراقبة المداخل والمخارج واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استرداد كميات كبيرة من الأدوات المكتبية المنهوبة من ولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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