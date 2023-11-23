شاهد بالفيديو.. والدة لاعب سوداني محترف بإسبانيا تبدي موافقتها على انضمام إبنها لصفوف المنتخب الوطني السوداني

أبدت والدة لاعب كرة قدم سوداني يلعب بإحدى الأندية الإسبانية موافقتها على انضمام إبنها للمنتخب الوطني السوداني وتمثيل بلده الأم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت مدام هويدا, في مقطع فيديو لها أن إبنها عبد الله سليمان, المحترف باسبانيا لديه الرغبة في الانضمام لمعسكر صقور الجديان حال تم استدعائه من الجهاز الفني.

وقالت والدة اللاعب أنها ستكون سعيدة لو قام عبد الله, بتمثيل المنتخب السوداني وتمنت في ختام حديثها عودة السودان كما كان بإذن الله.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)