«الداخلية المصرية» تمد الموعد النهائى لتوفيق أوضاع المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي مساء الأربعاء، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 13/3/2024.
وذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
صحيفة المصري اليوم
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