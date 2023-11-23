اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

«الداخلية المصرية» تمد الموعد النهائى لتوفيق أوضاع المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

الداخلية المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي مساء الأربعاء، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 13/3/2024.

وذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

صحيفة المصري اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية المصرية» تمد الموعد النهائى لتوفيق أوضاع المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا