عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب مقطع فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الراقصة التي تلقب نفسها بحورية السودان ببجامة ضيقة وهي تستعرض وتقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة وذلك على أنغام إحدى الأغنيات الخليجية. وكتبت آية أفرو على الفيديو الذي قامت نشره: (في اليوم العالمي للرجل.. خمسة رجال ارتبطي بيهم وتلاته نوووو.). وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (ارتبطي بالكريم الما بشوف بعدك حريم – ارتبطي بالمسؤول وشيال الحمول -ارتبطي بالكاريزما الواقف في اي ازمة -ارتبطي بالشاريك وسيبي المبكيك -ارتبطي بالطَموح لو ساكن السطوح ابعدي من الكذاب ولو كان جذاب ابعدي من الاناني حيخليك تعاني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بـ”البجامة” الضيقة والمثيرة.. آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة على أنغام الأغاني الخليجية وتقول: (خمسة أنواع من الرجال ارتبطي بيهم وتلاته نوووو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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