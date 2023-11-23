أعلن نجم السوشيال ميديا السوداني الشهير منذر محمد, عن سفره من مقر إقامته بتركيا إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك من أجل حضور حفل الفنانة هدى عربي المرتقب بالدوحة نهاية هذا الشهر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام منذر, بنشر مقطع فيديو كشف من خلاله عن سفره للدوحة بــ(تشيرت) عليه شعار السودان ومكتوب عليه (أنا سوداني).
الفنانة هدى عربي قامت بنشر المقطع على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليه: (في حب يا اخوانا اكتر من كدة).
وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: ( منذر يا اخوانا الولد الكارثة الفايت الكبار والقدره.. منذر يا اخوانا كلكم بتتسألو ولدي ما ولدي..منذر ما ولدي بس قريب لي زي ولدي محبته عندي زي لميس ومحمد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن أعلن عن سفره من تركيا إلى قطر لحضور حفلها المرتقب بالدوحة.. الفنانة هدى عربي تتحدث عن نجم السوشيال ميديا “منذر” هل هو إبنها كما أشيع على مواقع التواصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.