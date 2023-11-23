أردول: بدأنا في قيادة الحرية والتغيير – الكتلة الديموقراطية في الترتيبات اللوجستية لتلبية دعوة سلفاكير

بدأنا في قيادة الحرية والتغيير – الكتلة الديموقراطية في الترتيبات اللوجستية لتلبية دعوة الرئيس سلفاكير ميارديت للسفر إلى جوبا للمشاورات السياسية بخصوص الأزمة في السودان والبحث عن سبل الحلول اللازمة لها، إن دور دول الجوار مهم ومحوري في إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والحقيقي في السودان بإعتبارهم طرف متضرر من ناحية.
ومن ناحية أخرى هم شركاء بالأصالة في حاضر ومستقبل بلادنا فضلا عن ماضيها، سوف نساهم بشكل إيجابي في كل ما يحقق تطلعات شعبنا في السلام والاستقرار داخل وخارج البلاد.
مبارك أردول
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