تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفلة سودانية صغيرة وهي تتحدث لمحاورها عن الحرب في الخرطوم والتي تسببت في نزوحهم. وقالت الطفلة آلاء محمد إبراهيم, وهي تتحدث ببراءة الأطفال أنها تكره الدعم السريع وقائده محمد حمدان دقلو حميدتي, وتحب الجيش وتتمنى له النصر. وعن عودتها لمنزلها بالخرطوم قالت الطفلة آلاء بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لا أعرف متى ستنتهي الحرب, لكن حسب توقعاتها ذكرت أن الحرب ستنتهي الشهر القادم بانتصار الجيش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية صغيرة تسببت الحرب في نزوحها مع أهلها: (أنا بكره حميدتي وبكره الدعم السريع وبحب الجيش والحرب ستنتهي في الشهر القادم بانتصار القوات المسلحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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