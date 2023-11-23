تنفيذي قلي يدشن مشروع توزيع التمور على مراكز الوافدين

دشن الأستاذ عصام عبدالجبار المدير التنفيذي لمحلية قلي بولاية النيل الأبيض دشن اليوم مشروع توزيع التمورعلى مراكز إيواء الوافدين بقري محلية قلي والذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة عبر الشريك الوطني منظمة الإشراق وبحضور مدير مفوضية العون الإنساني ومدير الرعاية الإجتماعية بالمحلية وممثل لجنة منطقة الطويلة. وأبان المدير التنفيذي لقلي أن ضربة البداية كانت من مركز أحمد علي لايواء الوافدين بالطويلة وامتدح عبدالجبار جهود حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً أن حكومة الملك سلمان كانت لها إسهامات كبيرة ومقدرة مع الشعب السودان إبان الكوارث والمحن، والشريك الوطني منظمة الإشراق. واشار إلى أنه تم توزيع كمية كبيرة من التمور لمراكز الإيواء بمحلية قلي، مشيداً في ذلك بجهود كل الشركاء والجهات ذات الصلة في منظمة الإشراق ومفوضية العون الانساني. وأضاف سيادته أن كل الوافدين هم مواطنيين من الدرجة الأولى في محلية قلي وتمني المدير التنفيذي لقلي النصر العاجل للقوات المسلحة وأن يجنب السودان الشرور والفتن. سونا

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