تنورة قصيرة.. شاهد أحدث ظهور لـ ياسمين صبري داخل “الملاهي الترفيهية”

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، صورا وهي حاملة دومية، وشاركتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “لقد فزت بهذا الدبدوب”.

وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها “تنورة قصيرة”.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “جميلة، فين اللي يجي يقول بتقلد صور جورجينا،عسل، ماشاء الله بتجنني، ولا اروع”.

يذكر أن ياسمين صبري، تنتظر عرض فيلم “أبو نسب” والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد “جحيم في الهند”، و”ليلة هنا وسرور”.

مصراوي