شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تستضيف والدها المغترب وتحاصره بعدد من الأسئلة الصعبة: (ما هي ردة فعلك إذا دخلت السجن أو إذا تحدثت معك بلهجة فيها إساءة) ومتابعون: (يستحق لقب الأب المثالي)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمشاهدات عالية ومشاركات كبيرة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت فتاة سودانية مقيمة مع أسرتها بإحدى الدول العربية خلال مقطع قامت بنشره على السوشيال ميديا باستضافة والدها.

وطرحت الفتاة على والدها عدد من الأسئلة الصعبة عن ردة فعله تجاه أي تصرف غير مقبول قامت به, مثل تركها للجامعة أو دخولها السجن أو تحدثها معه بطريقة غير مناسبة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاءت إجابات الأب مثالية التي تدل على امتلاكه لشخصية هادئة تجاه التصرفات الخاطئة التي قد تصدر من إبنته, وهو ما جعل المعلقين على المقطع يطلقون عليه لقب الأب المثالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)