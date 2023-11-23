شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يحاصرون حارس المنتتخب الوطني ويطالبونه بتحقيق حلم الشعب السوداني والتأهل لكأس العالم

التقى شباب سودانيون مقيمون بدولة ليبيا بحارس مرمى المنتخب السوداني الأول لكرة القدم محمد المصطفى خارج الفندق الذي تقيم فيه بعثة صقور الجديان بليبيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عكس الشباب للحارس المتألق حلم الشعب السوداني بالصعود لنهائيات كأس العالم.

كما أشادوا بتألق زملاء محمد المصطفى في مباريات التصفيات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها السودان بسبب الحرب التي تسببت في وقف النشاط الرياضي بالبلاد.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدم الحارس شكره للشباب ووعدهم بتقديم أفضل ما عندهم كلاعبين حتى يستطيعوا إسعاد الشعب السوداني.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)