لوك جديد.. شاهد لقاء الخميسي تستعرض جمالها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال بسيطة.

وتألقت لقاء الخميسي، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على الالوان البسيطة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها البني الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

صدى البلد