سيدة أمام الأسرة: غضبت شهرين رجعت لقيت واحدة تانية بتقولي أنا “ضرتك”

«60 يومًا لم يسأل عليا أنا وطفله بعد أن تركت مسكن الزوجية، ومع برودة الجو واقتراب فصل الشتاء، قررت الذهاب إلى شقتي لإحضار الملابس الشتوية لابني، حاولت فتح باب الشقة بنسخة مفتاح كانت معي، ووجدت واحدة بتفتح الباب من الداخل، وعندما سألتها عن هويتها فردت عليا: أنا ضرتك، اتصدمت وغادرت المكان وأنا بكلم نفسي من أفعال زوجي الغريبة» بهذه الكلمات بدأت سيدة شابة التحدث أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى الطلاق للضرر .

قالت المدعية إنها تزوجت منذ 4 سنوات من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وجاء زواجهما تقليديا، «واكتشفت بعد الزواج أن تصرفاته لا تليق مع شخص تجاوز الثلاثين من عمره، وحاولت تحمل كل مساوئه بعد أن علمت إني حامل كما أن والدتي نصحتني بذلك وطلبت مني عدم خراب بيتي بنفسي».

ووصفت المدعية زوجها أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى الطلاق للضرر: «جوزى تجاوز الثلاثين من عمره لكن تصرفات كأنه صبى في سن المراهقة، ويعامل طفله بطريقة سيئة إضافة إلى اعتدائه عليه بالضرب عندما يدخل في نوبة بكاء ولم يراعى بأنه لم يتجاوز العامين من عمره، حاولت التفاهم معه دون جدوى، وتركت مسكن الزوجية حتى ينصلح حاله، ومر شهرين على مكوثى بمنزل والدى دون أن يسأل عليا أنا وابنه».

وتابعت الزوجة أمام المحكمة: «نظرًا لبرودة الجو قررت التوجه إلى شقة الزوجية في وقت تواجد زوجي بالعمل حتى لا أتقابل معه لاحضار بعض الملابس الثقيلة لطفلي، وعندما حاولت فتح باب الشقة وجدت المفتاح الذي بحوزتي لايفتح وبعد محاولات عديدة وجدت سيدة تفتح الباب من الداخل وسألتها عن هويتها، فكانت تتعمد أن تضايقني وردت عليا أنا ضرتك، وعقب ذلك اتصلت بزوجي وطلبت منه تطليقي إلا إنه رفض لعدم إعطائى مستحقاتي وقررت إقامة دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة«.

المصري اليوم