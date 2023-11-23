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شاهد بالصور.. استعدادات غادة عبد الرازق لصيد العقارب

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Asma Osman 0 تبليغ

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غادة عبدالرازق

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد صيد العقارب والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

وتقوم غادة حاليا بعمل بروفة طرابيزة مع باقى أبطال المسلسل عقب التعاقد معهم ومنهم رياض الخولى وسيمون وأحمد ماهر ونجله محمد وأحمد علاء والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومن المفترض أن تبدأ غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال أيام قليلة من الآن وعقب الانتهاء من عمل البروفات الخاصة بالحلقات الأولى.وخاضت الفنانة غادة عبد الرازق موسم رمضان الماضي بمسلسل تلت التلاتة وحققت نجاحا على مستوى النقاد، حيث اشاد الكثيرين بفكرة العمل وأداء غادة عبد الرازق .

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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