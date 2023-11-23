شاهد بالصور.. استعدادات غادة عبد الرازق لصيد العقارب

غادة عبدالرازق تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد صيد العقارب والذى تخوض به موسم رمضان القادم. وتقوم غادة حاليا بعمل بروفة طرابيزة مع باقى أبطال المسلسل عقب التعاقد معهم ومنهم رياض الخولى وسيمون وأحمد ماهر ونجله محمد وأحمد علاء والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن. ومن المفترض أن تبدأ غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال أيام قليلة من الآن وعقب الانتهاء من عمل البروفات الخاصة بالحلقات الأولى.وخاضت الفنانة غادة عبد الرازق موسم رمضان الماضي بمسلسل تلت التلاتة وحققت نجاحا على مستوى النقاد، حيث اشاد الكثيرين بفكرة العمل وأداء غادة عبد الرازق . صدى البلد

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