٣٨ حالة اشتباه بوباء الكوليرا بولاية سنار

رأس د. إبراهيم العوض أحمد يوسف، وزير الصحة المكلف بولاية سنار، اجتماع لجنة الاستجابة السريعة لدرء وباء الكوليرا مؤكدآ أن هناك تدخلات قوية تنفذها وزارته بالتعاون مع الشركاء لمكافحة وباء الكوليرا، مثمنا دور المنظمات ودعمها لمكافحة الكوليرا مبينآ أن ولاية سنار هي أقل الولايات في انتشار الكوليرا.

وعزا ذلك إلى تضافر الجهود وتدخلات الإدارات وفرق الاستجابة السريعة، مشددآ على ضرورة القيام بمزيد من التدخلات بمناطق الهشاشة بالمحليات داعيا لمراقبة المناطق الحدودية مع ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف.

فيما استعرضت مواهب قسم الله الأمين مدير الطوارئ والتصدي للأوبئة، الوضع الصحي الراهن مشيرة إلى

ارتفاع حالات الاشتباه إلى 48 حالة منها حالة وفاة واحدة و23 حالة شفاء، بالإضافة إلى وجود خمس حالات اشتباه بمراكز العزل. مؤكدة وصول جميع الحالات إلى المؤسسات الصحية وعمل التدخلات اللازمة.

من جهته أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية، د. بابكر المقبول، بجهود وزارة الصحة وتدخلاتها مؤكدا وقوف الشركاء إلى جانب وزارة الصحة لدرء الكوليرا.

إلى ذلك أكدت د. مزاهر علي مصطفى ابوحاج، مدير الطب العلاجي، جاهزية الاطباء بالمستشفيات، كاشفة عن استمرار الورش التدريبية للكوادر الصحية للوقاية من الوباء.

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