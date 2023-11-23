إيقاف حكم تنس 10 سنوات

أكدت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، اليوم الخميس، إيقاف الحكم السلوفيني ماركو دوكمان لمدة عشر سنوات وستة أشهر بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

واعترف دوكمان، الذي كان يحمل شارة برونزية للتحكيم وأدار مباريات في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات والاتحاد الدولي للتنس، بالمراهنة على مباريات التنس والتلاعب بمعلومات لتسهيل الرهانات.

بالإضافة إلى الإيقاف، الذي سيستمر حتى 7 مارس (آذار) 2034، تم تغريمه بمبلغ 75 ألف دولار، ولن يضطر إلى دفع 56 ألف و250 دولاراً منها إذا لم يرتكب هذه الجريمة مرة أخرى.

رياضة 24