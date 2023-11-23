مستشفى الشرطة عطبرة تنظم إحتفالا بمناسبة اليوم الختامي لفعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية

نظمت إدارة الجودة الشاملة والإمتياز بمستشفى الشرطة عطبرة إحتفالا بهيجاً في ختام فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية. وشرف الإحتفال اللواء شرطة / محمد علي الحسن ممثل مساعد مدير عام قوات الشرطة للخدمات الطبية الذي أشاد بفعاليات الأسبوع متعهدا بالإستمرار في رعاية وإسناد هذه البرامج لأهميتها في التوعية الصحية وإسهامها في نقل المعرفة اللازمة للجمهور. واشتملت فقرات البرنامج على محاضرة قدمتها د / شيماء عادل الخبيرة في علوم الصيدلة السريرية بعنوان مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية شرحت فيها بأسلوب علمي كيفية عمل المضاد الحيوي والإستجابات المناعية المتنوعة له المقدم شرطة / حنان عبدالرحمن مسئول الجودة بالمستشفى رحبت في كلمتها بالحضور وعبرت عن تقدير إدارتها لدعم إدارة المستشفى متمثلة في دعم العميد شرطة طبيب / الوليد محجوب لكافة البرامج والفعاليات كما تقدمت بالشكر لوزارة الصحة بالولاية ممثلة في د/ مواهب سيدأحمد لحرصهم على الحضور والمشاركة. وتخلل الإحتفال عرض مسرحي تثقيفي قدمته فرقة دعاش الكوميدية تفاعل معه الحضور بالتصفيق. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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