بالصور.. مباحث شرطة ولاية الجزيرة تضبط عربة نقل “جامبو “مسروقة من ولاية الخرطوم

تمكنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الجزيرة من استعادة عربة نقل جامبو مسروقة من ولاية الخرطوم وأوقفت متهما على ذمة التحقيق.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن إدارة المباحث الجنائية بالولاية تلقت نشرة جنائية لبلاغ مدون بسجلات قسم شرطة مدني شرق، تحت المادة (174) يفيد فيه الشاكي بقيام مجهولين بسرقة عربته بالرقم (خ46522) من أمام منزله بولاية الخرطوم.

على الفور تم تفعيل المصادر لجمع المعلومات عن هوية الجناة، وبالفعل نجح أفراد المباحث في وقت وجيز جدا في كشفهم ،بعد أن توفرت لهم معلومات دقيقة بمكان تواجد العربة بإحدى المناطق الطرفية بمنطقة جنوب مدني. وعلى ضوء ذالك تم تكوين فريق متخصص بقيادة ضابط تمكن من استعادة العربة وألقى القبض على المتهم (ص، ج) والذي أقر بأن العربة أحضرت له بواسطة آخرين جارٍ البحث للقبض عليهم ، هذا وقد تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص.

المكتب الصحفي لشرطة السودان