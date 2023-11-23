شرطة محلية مروي تقيم محاضرة توعوية عن دور الشرطة في مكافحة المخدرات

أقامت رئاسة شرطة شرطة محلية مروي بالتنسيق مع لجنة حي نصرالدين بكريمة محاضرة توعوية عن دور الشرطة في مكافحة جريمة المخدرات وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي للشرطة بالتنسيق مع لجنة حي نصر الدين بكريمة محاضرة توعوية عن دور الشرطة في مكافحة جريمة المخدرات قدمها المقدم شرطة زاهر خلف الله عبدالسيد رئيس قسم الأراك والدكتور محمد صالح الشيخابي بحضور ومتابعة وترتيب من العميد شرطة عماد هاشم مدير شرطة المحلية وإشراف اللواء شرطة حقوقي د. محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية الشمالية .
تخللت المحاضرة بعض الأسئلة من الحضور وقد وجدت الاستحسان لدى سكان الحي وطالبوا باستمرار هذه المحاضرات بشكل راتب لتحصين عقول الشباب لا سيما أن المحاضرة تناولت أضرار المخدرات وأنواعها وطريقة معاملة المدمنين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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