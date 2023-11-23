الإدارة العامة للمرور تدشن نوافذ المعاملات المرورية لولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب بولاية كسلا

أكد اللواء شرطة ( حقوقي ) د / سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور أن تدشين نوافذ المعاملات المرورية الخاصة بولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب يهدف لتسهيل وتطوير آلية الخدمات المرورية المقدمة تحقيقا للسلامة المرورية المرتجاة من خلال إنفاذ الخطط والبرامج الخاصة بتطوير وترقية العمل وتهيئة بيئة مرورية متكاملة توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أن النافذة توفر إنجاز خدمات تجديد ترخيص المركبات و استخراج رخص القيادة دون عناء لمستخدمي المعاملات بولاية كسلا. فيما شهدت شرطة مرور ولاية كسلا تدشين أهم نوافذ الخدمات والمعاملات المرورية بحضور الاستاذ /موسى أوشيك المدير العام لوزارة المالية بالولاية ومدير شرطة الولاية ومدير شرطة المرور بالولاية . الأستاذ / موسى أوشيك المدير العام لوزارة المالية بالولاية أشار لدى افتتاحه نافذة المعاملات الخدمية المرورية لولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب إلى اهتمام حكومة الولاية بكل مطلوبات شرطة الولاية وتسخير كافة المعينات للشرطة من أجل الاضطلاع بدورها الريادي في خدمة إنسان الولاية . اللواء شرطة (حقوقي) د / سفيان عبد الوهاب رملي مدير شرطة ولاية كسلا أكد اهتمام شرطة الولاية بترقية وتطوير كافة أعمال الشرطة بالولاية من اجل تقديم خدمة شرطية متميزة ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها إدارة المرور بالولاية في تحقيق السلامة المرورية وإنفاذ الخطط والبرامج المرورية ، داعيا منسوبي المرور إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالعمل. العقيد شرطة / بابكر النور إبراهيم مدير مرور ولاية كسلا أوضح أن افتتاح نوافذ الخدمات والمعاملات يأتي تسهيلا للإجراءات وتوفير الوقت والجهد لإنسان الولاية خاصة وأن ولاية كسلا تستقبل أعدادا كثيرة من مركبات ولاية الخرطوم جراء الأحداث الأخيرة بالعاصمة ، معبرا عن شكره وامتنانه لحكومة الولاية خاصة وزارة المالية لاهتمامها المتعاظم ببرامج وخطط إدارة مرور الولاية الخاصة بتحقيق السلامة المرورية. يذكر أن تدشين النافذة حظي باهتمام وحضور كبير من الجهات ذات الصلة من شركات التأمين والنقابات بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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