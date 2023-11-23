جدد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة ببسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الشرطية للمواطنين ، مضيفا أن إنفاذ الخطط التأمينية الخاصة بالمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين ومكافحة الجريمة يتطلب التنسيق والتعاون. جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه لجنة أمن ولاية البحر الأحمر برئاسة الأستاذ فتح الله الحاج أحمد والي ولاية البحر الأحمر بحضور الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة (حقوقي) كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع أشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الخلية الأمنية المشتركة بالولاية و التي تتكون من الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تعمل بتناغم وانسجام كبيرين في دعم الاستقرار و خطط الولاية الأمنية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لقوات الشرطة “خالد حسان” يلتقي بلجنة أمن ولاية البحر الاحمر برئاسة والي الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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