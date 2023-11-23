شاهد بالفيديو.. يواصل عمليات الإطعام والعلاج.. مبارك الفاضل: “شيخ الأمين آوى النازحين في مسيده معرضاً حياته وحياة أسرته للخطر”

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن شيخ الأمين آوى النازحين وعالج المصابين وظل يطعم المحتاجين في مسيده معرضاً حياته وحياة أسرته للخطر.

وكتب الشيخ الأمين عمر الأمين: الإحسان إلى الناس من أعظم أسباب إدخال السعادة والسرور إلى النفس .. أحرص على نفع الناس وإدخال السعادة عليهم لتسعد .. اللهم قدرنا على ذلك وارزقنا الإخلاص بالعمل لوجهك الكريم.

ونشرت الصفحة الرسمية لشيخ الأمين بحسب رصد محرر “ النيلين ” مشاهد للعمليات الإنسانية ليوم الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣م .. اليوم الــ ٢٢١ من العمل الطوعي والإنساني لراحة وخدمة المواطن .. من داخل المسيد بأمدرمان بيت المال.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ سبعة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع الذي تسبب في نزوج ولجوء ملايين الأشخاص لولايات آمنة ودولة مجاورة.

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