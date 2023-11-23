قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن شيخ الأمين آوى النازحين وعالج المصابين وظل يطعم المحتاجين في مسيده معرضاً حياته وحياة أسرته للخطر.
وكتب الشيخ الأمين عمر الأمين: الإحسان إلى الناس من أعظم أسباب إدخال السعادة والسرور إلى النفس .. أحرص على نفع الناس وإدخال السعادة عليهم لتسعد .. اللهم قدرنا على ذلك وارزقنا الإخلاص بالعمل لوجهك الكريم.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ سبعة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع الذي تسبب في نزوج ولجوء ملايين الأشخاص لولايات آمنة ودولة مجاورة.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. يواصل عمليات الإطعام والعلاج.. مبارك الفاضل: “شيخ الأمين آوى النازحين في مسيده معرضاً حياته وحياة أسرته للخطر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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