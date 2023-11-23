وزارة التربية والتعليم بدولة ليبيا توجه المراقبين بالوزارة بقبول تسجيل الطلاب السودانيين في المدارس الليبية

وجهت وزارة التربية والتعليم بدولة ليبيا المراقبين بالوزارة بقبول تسجيل الطلاب السودانيين في المدارس الليبية بعد توثيق شهاداتهم من السفارة السودانية والتصديق عليها من الخارجية الليبية. الجزيرة – السودان

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