البيان الختامي لزيارة وفد قيادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي إلى جوبا

أصدر وفد قيادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بياناً بخصوص زيارته إلى دولة جنوب السودان، جاء فيه: – تم الاتفاق على العمل المشترك لتوحيد المنابر والمبادرات المتعددة في تكامل بين منبر جدة والإيغاد والاتحاد الإفريقي ومبادرة دول الجوار تمتد إلى إعادة الإعمار. – ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده، ورافضين لكل ما يؤدي إلى تمزيق السودان أو إطالة أمد الحرب أو تحويلها إلى حرب مجتمعية. – الالتزام بنداء الواجب الوطني والاهتمام بالكارثة الإنسانية التي ألحقتها الحرب بملايين السودانيات والسودانين وضرورة التصدي لها وتقديم العون الإنساني. – أكد رئيس جمهورية جنوب السودان استعداده الاستمرار في استقبال العون الإنساني عبر جنوب السودان بالتنسيق مع الوكالات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. – تم التأكيد على العملية السياسية التي تنهي الحرب وتؤسس لنظام مدني ديمقراطي على أن يتم الاتفاق على أطرافها وأجندتها وموعدها. الجزيرة – السودان

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