منظمة السلام المتحدة تساهم في دفع إيجارات الوافدين بوادي حلفا

في إطار الجهود المبذولة من المنظمات الدولية والوطنية في تقديم خدماتهم للوافدين الذين تضرروا من تداعيات الحرب بالخرطوم بوادي حلفا بالولاية الشمالية، دشنت منظمة السلام المتحدة اليوم بوادي حلفا، المساهمة في دفع إيجارات الوافدين المستأجرين بأحياء حلفا المختلفة عبر مشروع توفير خدمات الإيواء الطارئ للسكان المتضررين والنازحين في مدينة وادي حلفا.

وأعرب الأستاذ عبد الرسول صيام، مفوض العون الإنساني بالمحلية، عن شكره وتقديره لمنظمة السلام المتحدة ومساهمتهم في إستقرار الوافدين من ويلات الحرب والمساهمة في صيانة عدد من مراكز الإيواء، على امتداد المحلية. داعياً إلى ضرورة إدراج عدد من مراكز إيواء مدارس حلفا ضمن خطة الصيانة.

فيما أوضح الأستاذ يحيى احمد عمر عيساوي، مدير منظمة السلام المتحده وإدارة البرامج، أن المنظمة من المنظمات التي جاءت لتقديم العون الإنساني للنازحين من ويلات الحرب بالخرطوم والولابات الأخرى، ولها العديد من الأنشطة تجاه النازحين والنازحات بحلفا خاصة أن هنالك جزءا كبيرا من الأسر في أحياء حلفا دون المتواجدين بمراكز الإيواء وهم في حاجة إلى دعم.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل على صيانة مراكز الإيواء وتوزيع مواد غير غذائية (الفرشات، الأغطية والمخدات) والدعم النفسي الاجتماعي وتوفير خيم للإيواء بالتنسيق مع الجهات الرسمية بحلفا.

وأشار إلى أن مشروع المساهمة في دفع قيمة إيجارات النازحين المستأجرين بحلفا لفترة ٣ شهور وتم استهداف ٥٠ أسرة عبر هذا المشروع.

وثمن المدير التنفيذي لمحلية حلفا، عبد المجيد دهب شاهين، دور المنظمات الدولية والوطنية والاستجابة الفورية في أوساط الذين وفدوا إلى حلفا منذ أبريل الماضي باعداد كبيرة، وكذلك مواطن حلفا الذي كان له دور كبير في احتواء الوافدين ولعبت المنظمات دور كبيراً في تخفيف معاناة النازحين.

وأكد أن أوضاع الوافدين الإنسانية بمراكز الإيواء وغيرهم بحلفا في حاجة الي تدخلات ومشروعات لتخفيف المعاناة، داعياً الي تضافر الجهود لتحقيق أكبر قدر من تلبية احتياجات الوافدين .