د.جراهام يشيد بالاسناد الاعلامي بنهر النيل للقوات المسلحة

أشاد الاستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام بالادوار الكبيرة التي ظلت تقوم بها الولاية عبر الإسناد الاعلامي المتميز والنوعي لقوات الشعب المسلحة. جاء ذلك لدي لقائه بالسيد والي الولاية الدكتور محمد البدوي ابوقرون والاستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية والسيد ابراهيم البزعي المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون وعدد من قيادات هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية . قدم وزير الثقافة والإعلام بالولاية تنويرا مفصلا لما قامت به حكومة الولاية من جهد وحراك واسع و واسناد نوعي لقوات الشعب المسلحة في الفترة الماضية . وقال السيد مصطفي الشريف ان الولاية قدمت العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي قدمها السيد الوالي واعضاء حكومته في كافة المجالات واشاد بدور اللجنة الامنية في حفظ الامن بهذه الولاية من جانب ىخر اشاد الاستاذ جراهام وزير الاعلام الاتحادي بالتغطيات الإعلامية الشاملة في كافة وسائل الإعلام من خلال متابعاته بالمجهودات العظيمة من حكومة نهر النيل بقيادة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون واعضاء حكومته والحراك المستمر من وزارة الثقافة والاعلام بنهرالنيل . الجدير بالذكر ان وزير الثقافة والإعلام الاتحادي والاستاذ مصطفي الشريف قاما بزيارات تفقدية شملت فضائية نهر النيل واذاعة عطبرة وإذاعة امدرمان وإذاعة راديو المجتمع واستمع لشرح تفصيلي من مدراء اذرع الوزارة . واشاد الاستاذ جراهام بالجهد المبذول من العاملين بالاذاعات ووعد سيادته بتذليل كل الصعاب التي تواجههم خلال المرحلة المقبلة. سونا

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