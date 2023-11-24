الإمدادات الطبية بالشمالية تتسلم كميات من الأدوية المهمة

تسلم الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية، كميات من أصناف الأدوية الخاصة بعدد من البرامج تمثلت في الحقن الخاصة بعمليات النساء والولادة، والتي تكفي حوجة الولاية لثلاثة أشهر، بجانب استلام عدد من المحاليل الوريدية، تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، وأدوية علاج الملاريا الخطين الأول والثاني. وكذلك تم استلام كميات مقدرة من الأمصال. صرح بذلك لسونا، مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية، الدكتور حمد النيل الباقر أحمد، مؤكداً أن الوضع الدوائي في الولاية يشهد تقدما كبيراً. واشار إلى مواصلة جهود حكومة الولاية ووزارتي الصحة الإتحادية والولائية والصندوق القومي للامدادات الطبية وسعيهم المستمر لضمان إنسياب الأدوية للولاية واستقرار تقديم الخدمة الطبية لإنسان الولاية الشمالية. سونا

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