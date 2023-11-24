ولاية الجزيرة: توقيع عقد لإنشاء 600 وحدة سكنية شرق مدني

ود مدني - ولاية الجزيرة شرف الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالإنابة بمكتبه صباح اليوم برئاسة الوزارة توقيع عقد إتفاق بين وزاره التخطيط العمراني وشركه F.A.I العالميه لتشيد 600 وحدة سكنية بمخطط تفضيلي بمربعات 56 و57 و60 و61 شرق مدني. حيث أعلن مدير وزارة التخطيط العمراني أن المخطط يرمي لإستيعاب الحوجة الماسة للسكن مشيداً بمجهودات العاملين بالوزارة الهادفة لإحداث تنمية حقيقية بالولاية رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكداً أن شركات التطوير العقاري شركاء في تنمية الولاية. من جانبه أكد الأستاذ الطيب الأمين مدير صندوق الإسكان والتعمير بالولاية إكتمال الدراسات القانونية والفنية للمخطط وقال إن المخطط بمساحات 300 متراً ويستهدف محددي الدخل لافتاً إلى أن منطقة شرق مدني موعودة بتنمية كبيرة خاصة بعد قيام أسواق تجار الخرطوم المتضررين. فيما أكد المهندس محمد الريح مدير إدارة المباني بوزاره التخطيط العمراني أهمية المشروع لخدمة شريحة أصحاب الدخل المحدود وأشاد بجهود الشركات الداعمة في نجاح المشروع. الجدير بالذكر أن الوحده السكنيه تتكون من غرفتين وصاله ومطبخ وحمام بتكلفه تبلغ 26 مليون منها 6 مليون جنيه مقدم وتقسيط المتبقي لعام. سونا

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