شراكة بين الصحة ومنظمة كافا بالنيل الازرق

إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لتنوير حول برامج التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة كافا فيما يلى تنفيذ برامج الشراكة بين الجانبين .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة يرافقه الدكتور مصطفى جبرالله المدير العام للوزارة ووفد منظمة كافا بالإقليم .

المدير العام لوزارة الصحة أوضح أن اللقاء إطمأن على مجمل الأوضاع الصحية على مستوى الإقليم بالتركيز على مناطق العائدين والنازحين، موضحاً أنه تم إطلاع السيد الحاكم على برامج الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال دعم الخدمات الصحية والطبية في مقدمتها منظمة كافا .

وأضاف أن الجهد مصوب لتوظيف جهد منظمة كافا دعماً للخدمات الطبية بعدد من المناطق بمحافظة باو من خلال برنامج العيادات الجوالة .

وكشف عن خطة طموحة في إطار برنامج الخارطة الصحية للعام القادم 2024م بإعتباره عاماً للصحة .

وأبان أن العزم معقود على دعم وترقية الخدمات الصحية بكافة المحافظات بالتنسيق مع منظمة كافا والمنظمات الأخرى، مبيناً أن السيد الحاكم ثمن جهود وزارة الصحة وصادق حرصها على دعم وترقية الخدمات الصحية من خلال توظيف جهد المنظمات ذات الصلة .