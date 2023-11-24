وثقت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي كواليس رحلتها لدولة جنوب السودان والتي أحيت فيها زواج أسطوري بالعاصمة جوبا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت هدى عربي خلال المقطع الذي قامت بنشره وهي تتجول داخل إحدى الشوارع بمدينة جوبا لزيارة مطعم للأكل السودانية بجنوب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتجول في أحد الأحياء بمدينة جوبا وتزور مطعم للأكلات السودانية الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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