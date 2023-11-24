الذهب يستقر ويتجه لثاني مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار

استقر الذهب، الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوماً بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر 0.7 في المئة هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: «كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع المنصرم هو انخفاض العوائد وهبوط الدولار الأمريكي… ويساعد ذلك على ارتفاع الذهب».

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مقابل منافسيه ويتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب أقل كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4568 في المئة.

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل يتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر/ كانون الأول، في حين يتوقعون بنسبة 26 في المئة تقريباً خفض الفائدة ربما في مارس/ آذار على أقرب تقدير؛ وذلك وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من كُلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 23.69 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1049.55 دولار، واستقر البلاتين عند 915.57 دولار لكنه يتجه إلى تحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني.

رويترز