قام رسام سوداني مبدع برسم لوحة رائعة للفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, تصدر بها قائمة المواضيع الأكثر مشاهدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نجح الرسام محمد معتز, في رسم الفنانة الشهيرة بطريقة احترافية نالت اعجاب الجمهور والمتابعين. وكتب معتز, على اللوحة بعد أن أكملها وقام بنشرها (واحدة من لوحاتي الجميلة للفنانة ندى القلعة), الفنانة زارت حسابها وأشادت به. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ردت القلعة على تغريدة الشاب وكتبت له: (شكراً ليك كتيييير يافنان وبالتوفيق ليك ان شاء الله) ليرد عليها الرسام: (من ذوقك ي استاذة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. رسام سوداني يقوم برسم لوحة رائعة للفنانة ندى القلعة والأخيرة تتابعه وتشيد به: (شكراً ليك كتيييير يافنان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.