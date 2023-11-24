سألت صديقًا على مشارف السبعين من عمره: هل تغيرت عندما تجاوزت الخمسين أو الستين؟، قال: نعم، تغيرت كثيرًا. سألته: ماذا تغير فيك؟، فأرسل لى هذه الرسالة، قائلًا:

نعم، تغيرت.. فبعد أن كنت أحب أبى وأشقائى وأبنائى وأصدقائى.. بدأت أحب نفسى، وأسعى لتدليلها وإسعادها!.

نعم، تغيرت.. وأدركت أننى لست «أطلس» فى أساطير اليونان، وأن العالم لا يقف على ظهرى.

أدركت أن العمر يمضى، فاعتزلت تبرير أفعالى للآخرين، توفيرًا لجهدى.. بعد أن عرفت أن إرضاء الناس غاية لا تُدرك!.

نعم، تغيرت.. وأقلعت تمامًا عن مساومة بائعى الفاكهة والخضروات. لم أعد أناقشهم أو أفاصلهم فى الأسعار لأن بضعة جنيهات لن تزيدنى غنى، ولكنها قد تساعد البائع المسكين فى تحمل ظروفه المعيشية القاسية!.

نعم، تغيرت.. أصبحت أدفع لسائق التاكسى ما يطلبه، ولا أنتظر أن يعطينى باقى الحساب لأنى قدرت أنه يكد ويكدح طوال النهار ليوفر لأسرته حياة معقولة.

أصبحت أكتفى بابتسامة الامتنان التى أراها على وجهه!.

نعم، تغيرت.. لم أعد أوجه النقد إلى الآخرين، حتى لو اكتشفت أنهم على خطأ.

لم يعد يهمنى إصلاح الناس، فالسلام مع الآخرين يُريحنى أكثر من الكمال الوهمى!.

نعم، تغيرت.. لم أعد أهتم كثيرًا بالمظاهر. لا أنزعج لو اتسخ قميصى أو تجعد لأنى فهمت أن قوة الشخصية والأخلاق الحسنة هى التى تضفى أناقة على صاحبها!.

نعم، تغيرت.. بعد أن أصبحت أعرف قيمة نفسى.

أبتعد بهدوء عمن لا يحترمنى أو يقدرنى.

لا أهتم بمَن يخذلنى لأن الله هو الذى صرفهم عنى لخير يدخره لى!.

نعم، تغيرت.. لم أعد أفقد هدوئى.

أصبحت باردًا كالثلج.

لا أسمح لكائن مَن كان أن يستفزنى أو يُدخلنى فى مناقشة عقيمة، لا تنتج عنها فائدة.

نعم، تغيرت.. أصبحت أبحث عما يسعدنى وأتجنب ما يضايقنى.

أحاول أن أستمتع باللحظة التى أعيشها.

لا أنبش فى الماضى، ولا أجتر أحزانه. لا أفكر فى المستقبل، ولا أحمل له همًّا!.

أدركت أن أولادى هم جزء من حياتى وليسوا كل حياتى. استوعبت أن لهم حياتهم وعائلاتهم وأصدقاءهم.

أصبحت لهم حياة مستقلة، يجب احترامها.

من حقى أن أراهم وأن أطمئن على أحوالهم، ولكن دون اقتحام خصوصياتهم!.

أركز كل اهتمامى فى هذه المرحلة من العمر على علاقتى مع الله، وأُكثر من طاعتى له!.

فهمت بعد كل هذا العمر أنى المسؤول الوحيد عن سعادتى فى الدنيا والآخرة.

■ هذه الكلمات وصلتنى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

صفية مصطفى أمين – المصري اليوم

