خطفت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة وملفتة حظيت بآلاف الاعجابات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة المعروفة بنشر صور حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت أفراح خلال الإطلالة الجديدة متألقة وأنيقة, وهو ما جعل الجمهور يطلق تعليقات الغزل في حقها, حيث كتب أحدهم متغزلاً: (أفراح الشعب ومحبوبة الشعب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة أفراح عصام تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة والجمهور يتغزل: (أفراح الشعب ومحبوبة الشعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.