إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بـ أسوان

أسوان - مصر أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية العقبة شمالى مدينة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق مصر أسوان الزراعى أمام منطقة العقبة الكبرى، وبالانتقال تبين إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة تصادم ثلاث سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، والمصابون هم سيد محمود صالح «56 سنة»، وحسن مصطفى أحمد «٣١ سنة»، وأحمد عبدالرازق عبدالعظيم «28 سنة». وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. المصري اليوم

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