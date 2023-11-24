شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تهاجم المطربين السودانيين بسبب إحيائهم لحفلات وتصويرها رغم الظروف التي تمر بها البلاد: (دا تاريخ وخليكم عاقلين وبتضحكوا العالم فيكم)

هاجمت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان :القلعة” المطربين السودانيين بسبب إحيائهم لحفلات جماهيرية وتصويرها عبر الميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتقدت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وعبر بث مباشر ظاهرة تصوير الحفلات من قبل المطربين على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من جراء الحرب الطاحنة.

القلعة طالبت المطربين بتوجيه أصحاب الحفلات بعدم تصوير الحفل تقديراً للظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها الناس في السودان.

وقالت الفنانة الشهيرة موجهة حديثها للمطربين بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (دا تاريخ سيكتب عن ولائك للوطن, وخليكم عاقلين لأنو كدة بتضحكوا العالم فيكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)