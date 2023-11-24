زعيم كوريا الشمالية يصف قمر الاستطلاع الجديد بأنه حارس الفضاء ومنظار لرصد العدو

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، القمر الصناعي الجديد للاستطلاع الذي أطلقته بلاده بنجاح بانه حارس الفضاء ومنظار لرصد أنشطة قوات العدو.

وهنأ جونج أون، أثناء زيارته إلى الدائرة العامة للتكنولوجيات الفضائية، جميع المشاركين في عملية إطلاق القمر الصناعي، مشيرًا إلى أن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع هو مظهر جدير لحق الدولة في الدفاع عن النفس، ولا يجب على قوات كوريا الديمقراطية أن تتخلى عن ذرة واحدة من هذا الحق، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأشار زعيم كوريا الشمالية إلى أن القمر الصناعي الجديد حدث رائع يسمح بامتلاك حارس الفضاء ومنظار قوي يتابع باستمرار التهديدات العسكرية وأنشطة قوات العدو، إنه انتصار لا ثمن له.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الأربعاء الماضي، إطلاق قمر استطلاع عسكري “موليجيونج-1” على مركبة الإطلاق “تشوليما-1″، إلى المدار، مشيرة إلى أنها تخطط لإطلاق عدة أقمار أخرى في وقت قصير.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أيضا أن القمر الصناعي لكوريا الشمالية دخل مداره بنجاج، وأن قمرها الصناعي سيبدأ مهمته الرئيسية في الأول من ديسمبر القادم.

بوابة الأهرام