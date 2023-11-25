نائب والي غرب كردفان يطلع على الاوضاع الأمنية بمحلية الميرم

الفولة - غرب كردفان اطلع نائب والي غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نورالدين، على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بمحلية الميرم وذلك من خلال التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي لمحلية الميرم الأستاذ البشرى أحمد رحمة الله بحضور مدير مياه الشرب بالمحلية المهندس محمد الرشيد مساء اليوم. وقال البشرى إن المحلية عقدت مؤتمراً أهلياَ للأمن المجتمعي بمنطقة الحلوف للمكونات المجتمعية في الحدود مع دولة الجنوب بهدف حفظ الأمن والحد من التفلتات ومحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة والعمل على تبادل المنافع بين شعبي الدولتين القاطنين على الحدود. وأوضح المدير التنفيذي للميرم بأن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة في مقدمتها أهمية التماسك المجتمعي، المحافظة على الأمن وإحترام حسن الجوار مع قبائل الحدود بدولة الجنوب. من جهته قدم المهندس محمد الرشيد مدير المياه بمحلية الميرم شرحاً حول موقف المياه بالمحلية معدداً المشاكل التي تعترض محطات المياه وحوجة بعضها للصيانة والتأهيل في ظل عدم ملء الحفائر في خريف هذا العام بسبب قلة الأمطار وعدم تأهيل الحفائر. وأكد نائب والي غرب كردفان إهتمام حكومته بالأمن المجتمعي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها مياه الشرب للإنسان والحيوان متعهداً بالجلوس مع إدارة المياه بوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية للتفاكير حول كيفية توفير معينات الصيانة وقطع الغيار بالإضافة إلى تحريك آليات تأهيل محطات المياه من محلية المجلد لمعالجة مشاكل بعض المحطات بالميرم. سونا

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