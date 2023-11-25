محلية سنجة تنفذ الحملة الكبرى لتعزيز الصحة بسوق سنجة الكبير

نفذت محلية سنجة اليوم الحملة الكبري للنظافة والاصحاح البيئي والتعقيم والتطهير بسوق سنجة الكبير بعد قفله تماما إلى جانب اعادة الترتيب والتنظيم تماشيا مع الظروف الصحية الماثلة، وذلك بحضور د/ابراهيم العوض وزير الصحة والتنمية الإجتماعية وعدد من ادارات الوزارة والمحلية الخاصة بالصحة والوبائيات والطوارئ والهلال الأحمر والدفاع المدني والأجهزة النظامية والغرفة التجارية بسنجة . وحيا ناصر جهود جميع الجهات المشاركة في الحملة خاصة البني التحتيه بولاية سنار والضباط الاداريين والمهندسين والعاملين بالمحلية، مؤكدا ان خطوة قفل السوق بمعاونة الغرفة التجارية والجهات الاخري قد نجحت في تحقيق الاهداف التي من شأنها العمل على تعزيز الجوانب الصحية داخل السوق تحسبا للمخاطر المحدقة بالبلاد من الأمراض الوبائية، معلنا عن استمرار الحملة وتوفير الدعم الكافي لها لتحقيق المستوي الصحي المطلوب. وحيا وزير الصحة بولاية سنار مبادرات محلية سنجة لدعم جهود العمل الصحي، مطالبا برفع حالة التأهب القصوي منعا للوبائيات ونواقل الأمراض، مشيدا في الوقت نفسه بدعم حكومة الولاية المستمر لكافة مشروعات الصحة بالولاية. إلى ذلك اوضح اسامة كباشي مدير آلية نظافة سنجة ان الحملة استهدفت عملية تجميع ونقل النفايات السهلة والمتراكمة داخل السوق والشوارع وغسل وتعقيم الجزارات وردم البرك لمحاربة نواقل الأمراض وخلق البيئة الصحية المعافاة داخل وخارج السوق، مشيدا بدور المحليه في توفير معينات العمل اللازمة لإنجاح الحملة. سونا

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