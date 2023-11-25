استقبل فخامة الرئيس، الجنرال بريس اوليغي أنغيما، الجمعة بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مبعوث رئيس المجلس الذي وصل اليوم إلى عاصمة جمهورية الغابون، حاملاً رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للرئيس الغابوني. وأوضح عضو مجلس السيادة الفريق جابر في تصريح صحفي “أن الرسالة تهدف لإطلاع القادة الأفارقة بتطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي تواجهه جراء تمرد مليشيا الدعم السريع”. مبيناً أن الزيارة تأتي ضمن جولة إفريقية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول المنطقة لبسط الأمن والاستقرار والتنمية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر عضو السيادي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يصل الغابون ويسلم رسالة من رئيس مجلس السيادة للرئيس الغابوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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